В Киев едут срочники из других городов - пикетчик-гвардеец

Как передает корреспондент УНИАН, по словам срочников, многие из них отслужили срок от 1 до 1,5 года.

"Сегодня-завтра все скажут. Решение будет высказано президентом", - сказал журналистам старший солдат срочной службы Юрий Самченко.

Он сообщил, что в АП было передано обращение срочников с подписями и контактами инициативной группы.

Также Самченко добавил, что в Киев едут срочники из других городов.

Читайте такжеСрочники Нацгвардии под АП отказались покинуть Банковую (видеотрансляция)По его словам, большая часть срочников принимала участие в боевых действиях на востоке Украины. "Мы 5 дней назад вернулись оттуда. 43 дня провели там", - добавил Самченко.

Представитель руководства Нацгвардии, отказавшись назвать свою должность и фамилию, призвал бойцов вернуться в воинскую часть, и сказал, что там их поселят по согласованию с родителями. Это предложение срочники отвергли.