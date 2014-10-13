В Киев едут срочники из других городов - пикетчик-гвардеец
Срочники Национальной гвардии планируют оставаться под Администрацией президента Украины до решения главы государства Петра Порошенко относительно демобилизации.
Как передает корреспондент УНИАН, по словам срочников, многие из них отслужили срок от 1 до 1,5 года.
"Сегодня-завтра все скажут. Решение будет высказано президентом", - сказал журналистам старший солдат срочной службы Юрий Самченко.
Он сообщил, что в АП было передано обращение срочников с подписями и контактами инициативной группы.
Также Самченко добавил, что в Киев едут срочники из других городов.
Читайте такжеСрочники Нацгвардии под АП отказались покинуть Банковую (видеотрансляция)По его словам, большая часть срочников принимала участие в боевых действиях на востоке Украины. "Мы 5 дней назад вернулись оттуда. 43 дня провели там", - добавил Самченко.
Представитель руководства Нацгвардии, отказавшись назвать свою должность и фамилию, призвал бойцов вернуться в воинскую часть, и сказал, что там их поселят по согласованию с родителями. Это предложение срочники отвергли.