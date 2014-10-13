СНБО констатирует уменьшение использования боевиками артиллерии и «Градов»
14:13, 13 октября 2014Политика
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Совет национальной безопасности и обороны Украины констатирует сокращение использования боевиками против сил АТО тяжелой артиллерии и установок «Град».
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
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«Мы констатируем, что уменьшается интенсивность, есть только очаговое возобновление каких-то перестрелок», - заявил он.
«Сейчас прослеживается уменьшение интенсивности огня, поскольку все меньше используется ствольная артиллерия и установки залпового огня «Град», все меньше территорий и блокпостов, которые подвергаются обстрелам. Это главное», - убежден Лысенко.
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