СНБО констатирует уменьшение использования боевиками артиллерии и «Градов»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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«Мы констатируем, что уменьшается интенсивность, есть только очаговое возобновление каких-то перестрелок», - заявил он.

«Сейчас прослеживается уменьшение интенсивности огня, поскольку все меньше используется ствольная артиллерия и установки залпового огня «Град», все меньше территорий и блокпостов, которые подвергаются обстрелам. Это главное», - убежден Лысенко.