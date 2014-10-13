Боевики обстреляли позиции пограничников возле Новоселовки
13:35, 13 октября 2014Политика
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Боевики обстреляли позиции пограничников возле Новоселовки.
REUTERS
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы. «Обстановка на украинско-российской границе и на линии разграничения между силами АТО и незаконными вооруженными формированиями существенно не изменилась, и остается напряженной», - говорится в сообщении.
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«Боевых столкновений с подразделениями Госпогранслужбы не было, в то же время продолжались минометные обстрелы позиций пограничников в Донецкой области. Так, вчера около 16.30 из района населенных пунктов Орловка и Семеновка были обстреляны позиции пограничников вблизи населенного пункта Новоселовка Первая. Потерь нет», - отмечает Госпогранслужба.
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