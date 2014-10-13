На Донбассе бывших милиционеров боевики хотят перебросить на штурм аэропорта - Тымчук
Создаются "военные комендатуры", в которые боевики советуют обращаться местным жителям вместо милиции.
В населенных пунктах Донецкой области боевиками создаются "спецподразделения" из бывших сотрудников милиции.
Об этом сообщил руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
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"Задача подразделений – переброска в Донецк для участия в штурме аэропорта. Отмечается повсеместное нежелание местных экс-милиционеров вступать в данные "спецподразделения"", - пишет он.
В населенных пунктах, подконтрольных боевикам террористической организации "ЛНР", местные "правоохранители" выезжают только на вызовы по факту убийств. По всем остальным происшествиям местным жителям предлагается обращаться в "военные комендатуры".