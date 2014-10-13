Террористы не отказались от проведения "выборов" 2 ноября

Об этом в воскресенье сообщил на пресс-конференции "председатель центральной избирательной комиссии" ДНР Роман Лягин, сообщают "Новости Донбасса".

По его словам "верховный совет" не поддержал ходатайство "ЦИКа" и оставил в силе прежнюю дату выборов - 2 ноября.

"Не сомневаюсь, мы успеем подготовиться", - заявил Лягин.

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Как известно, 12 октября Центризбирком" террористической непризнанной организации "ДНР" отказал в регистрации на выборах в "Народный совет" партии Павла Губарева "Новороссия" и блоку "Единая Россия".

Для участия в выборах на должность так называемого "главы ДНР"зарегистрировались три кандидата: лидер боевиков Александр Захарченко, так называемый "министр агропромышленной политики ДНР" Алексей Красильников и "депутат Верховного Совета ДНР" Юрий Сивоконенко.