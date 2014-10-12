Глава ДонОГА: Власти подписали соглашение с боевиками и могут пойти на обмен донецкого аэропорта

"По имеющейся у меня информации, в пятницу вечером действительно было подписано соглашение о прекращении огня", - заявил он в интервью ZN.UA.

Как уточнил Кихтенко, от военного руководства соглашение подписал замначальника Генштаба генерал Думанский, от "ДНР" – Захарченко.

Он также не исключил, что украинские власти могут пойти на обмен территориями с боевиками.

"Действительно есть спорные районы по линии, которая установлена в результате минских соглашений. Есть территории, которые находятся под контролем ДНР. Поэтому, если встанет вопрос обмена этих населенных пунктов на (Донецкий – ред.) аэропорт, то решение будет приниматься на высоком уровне", - заявил губернатор.

Читайте такжеБоевики продолжают атаковать силовиков у донецкого аэропорта (видео)Кихтенко также назвал предстоящие переговоры Порошенко и Путина "очень важными". По его мнению, они повлияют на дальнейшее развитие ситуации в целом.

Напомним, на этой неделе Порошенко уволил с поста глава Донецкой ОГА Сергея Таруту и назначил на эту должность генерала Кихтенко.