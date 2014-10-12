Боевики планируют пополнить свои группировки за счет российских "казаков"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Владимир Полевой.

Читайте такжеРоссия активизировала полеты беспилотников над Украиной (карта АТО)”По оперативным данным, пополнять группировки боевиков планируют за счет членов «казачьих» организаций из Российской Федерации. Однако с этим есть проблемы, потому что все больше наемников отказываются ехать на Донбасс, поскольку информация о мужестве и героизме украинских военных широко распространяется в России”, - сказал Полевой.