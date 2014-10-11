Депутат: у людей на востоке лишь одно желание - они хотят мира

Об этом она сказала сегодня во время эфира на винницком телеканале, передает корреспондент УНИАН.

Депутат рассказала, что вместе с Ириной Геращенко и Марией Ионовой (также народные депутаты - ред.) их закрепили за восточными регионами Украины, и они провели там много встреч с временно перемещенными людьми.

«На востоке основные настроения - люди хотят мира - это страшные судьбы тысяч обездоленных детей, женщин, которые остались без крыши над головой. К сожалению, только через кровь, убийства и уничтожение инфраструктуры, сформировалась настоящая украинская нация, люди поняли - что они братский народ», - сказала Луценко.

Читайте такжеДепутат призвала не верить пропаганде Путина о "сдаче" стратегических объектов на востокеДепутат считает, что президент России Владимир Путин своими «кровавыми» действиями объединил Украину.

«Поэтому кровавому Путину нужно поставить памятник, где он корчится в страшных муках, хотя бы за то, что он объединил Украину», - сказала Луценко.

Она убеждена, что у людей открылись глаза и они прозрели, и украинцы как нация сформировались.

«Эта ассимиляция украинскостью позволит и на востоке сформировать сильную украинскую нацию. Когда 23 года Украину разъединяли и когда 23 года «ломали ту хату», то за 3 месяца ее невозможно отстроить, но никто не опускает руки. На востоке патриотизм также уже зашкаливает, и это много стоит, за это хочется идти в парламент и делать серьезные дела», - добавила Луценко.