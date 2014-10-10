Путин приглашает Лукашенко и Назарбаева вместе переписывать украинское Соглашение об ассоциации

Путин напомнил, что Киев и Брюссель согласились отсрочить реализацию соглашения. "Теперь появилась возможность откорректировать те его положения, реализация которых могла нанести ущерб нашим экономикам", - отметил он. "Переговоры предстоят непростые, и нам необходимо выступать солидарно", - обратился президент РФ к президентам Беларуси и Казахстана.

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Об этом сообщает ТАСС.

Справка УНИАН. Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, отложив подписание экономической части, которая включает положение о создании зоны свободной торговли, до избрания нового президента Украины.

После избрания президентом Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме 27 июня.

16 сентября Верховная Рада синхронно с Европарламентом ратифицировала Соглашение об ассоциации, включая создание зоны свободной торговли. Чтобы получить полную правовую силу, Соглашение должны ратифицировать все 28 стран-членов ЕС.

26 сентября президент Украины Петр Порошенко в Минске в ходе встречи в формате Украина - ЕС - «Евразийская тройка» подчеркнул, что Соглашение об ассоциации Украины с ЕС никоим образом не может повредить государствам-участникам Таможенного союза - России, Беларуси и Казахстана.

9 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи с комиссаром ЕС по вопросам торговли Карлом Де Гухтом в Брюсселе сказал, что Украина готова продолжать конструктивные трехсторонние переговоры с целью поиска путей урегулирования проблемных вопросов относительно имплементации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в частности для снятия обеспокоенности российской стороны.

При этом Климкин и Де Гухт в очередной раз подтвердили позицию, что внесение изменений в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС по требованию третьей стороны является неприемлемым.