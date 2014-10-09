Порошенко еще не подтвердил приезд на саммит ЕС в Милане, где может встретиться с Путиным

Об этом УНИАН сообщил представитель итальянского председательства в Европейском Союзе, ответственный за контакты с медиа, Костантино д'Аванцо.

Раньше сегодня появилась информация, что в Милане может состояться встреча Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным с участием президента Франции Франсуа Олланда и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Мы пока не имеем подтверждения о присутствии господина Порошенко в Милане на будущей неделе», - написал д'Аванцо, отвечая на запрос агентства.

Представитель Италии, которая с июня заняла полугодовое председательство в Евросоюзе, отметил, что свой приезд на саммит подтвердил российский президент Путин, и добавил, что ни одна из других делегаций из-за этого не информировала о планах отменить свое участие в этом мероприятии.

«Большинство приглашенных стран уже подтвердили свое присутствие. Россия была приглашена минувшей весной, ни одна делегация не изменила планов из-за присутствия Путина», - отметил он.

По данным организаторов, саммит в этом году пройдет под лозунгом «Ответственное партнерство для продолжительного роста и безопасности». Двухдневное мероприятие состоится под общим председательством председателя Совета Европейского Союза Германа Ван Ромпея и председателя Европейской комиссии Хосе Мануэля Баррозу.

Читайте такжеПорошенко не будет принимать участия в саммите СНГ в Минске - помощник Путина В последний раз Путин появлялся на международных мероприятиях в Европе в июне этого года во Франции во время празднования 70-й годовщины высадки десанта в Нормандии. Это был первый выезд российского президента в ЕС после того, как РФ вопреки всем международным нормам в марте присоединила к своему составу Крым.

Напомним, сегодня, 9 октября, заместитель главы Администрации президента Украины Валерий Чалый не исключил, что 16-17 октября в Милане состоится встреча президентов Украины Петра Порошенко, России Владимира Путина, Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября итальянская газета La Repubblica написала, что Путин неожиданно для организаторов ASEM решил приехать на мероприятие, чем разозлил ряд лидеров Европейского Союза, которые хотят его изолировать на международной арене в связи с агрессией России против Украины. Издание не исключало, что ряд государств из Восточной Европы могут отказаться от участия в этом саммите из-за присутствия российского президента, которого, согласно предварительным договоренностями из-за ситуации в Украине, должен был заменить на этом мероприятии глава правительства Дмитрий Медведев.

Россия после революционной смены власти в Украине в феврале в марте аннексировала Крым и с апреля при помощи своих военных дестабилизировала ситуацию на Донбассе, где в результате кровавого противостояния погибли уже свыше 3,6 тысяч человек. Запад остро осудил РФ за агрессию против украинцев и ввел ряд персональных и экономических санкций против целых секторов российской экономики, среди которых самый важный, - энергоносители.