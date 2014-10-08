Süddeutsche Zeitung: смертельные выстрелы из разных направлений

Об этом сообщает Катрин Кальвайт в своей статье под названием «Смертельные выстрелы из разных направлений», опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Тогда, в феврале, это был шок для активистов Майдана, травма для миллионов, поворотный пункт восстания: Сотни мертвых, застреленных на Майдане между 18 и 20 февраля, перед концом президентства Виктора Януковича. Позже погибшие вошли в легенды проевропейского восстания как "Небесная Сотня".

Травма для миллионов, поворотный пункт восстания

Теперь глава Службы безопасности Украины, Валентин Наливайченко, сообщил в телевизионном интервью, что были арестованы четыре офицера СБУ высокого уровня. Были выявлены руководители некоторых отделов СБУ, которые «планировали расстрелы» и отдавали приказы. «На сегодняшний день», сказал Наливайченко, «мы знаем четырех предателей, офицеров высших чинов». Другие бежали и были объявлены в розыск.

Против десятка членов «Беркута», подконтрольного Министерству внутренних дел спецподразделения милиции, Генеральная прокуратура начала расследования уже в марте. Участия некоторых из арестованных вскоре не смогли доказать, другие, которых разыскивали как преступников, скрылись в Крыму. Тем временем, Беркут распустили. Неоспоримым остается тот факт, что члены «Черной роты» и подразделения «Альфа», которое принадлежит к Беркуту, тогда стреляли по безоружным гражданам на Майдане в центре города, а также по членам «Самообороны Майдана». Только: Все ли это?

В конце на Майдане лежала почти сотня трупов

Сегодня Майдан очищен, фотографии, цветы, детские фотографии, напоминающие о Небесной Сотне, убраны. Они должны быть размещены в специально созданном для этого музее. И все же вряд ли есть украинец, который не мог бы вызвать в своей памяти эти картины: снайперы на крышах вокруг Майдана Независимости в центре города, выстрелы, точное происхождение которых невозможно было определить. Тела, которые лежали в ряд бок о бок, кровь сочилась из их голов; в конце их было почти сто. Последние жертвы умирали в последующие дни в больницах. Замаскированные и вооруженные члены Самообороны Майдана, которые, скрываясь за щитами и деревянными досками, продвигались вперед по улице Институтской против Беркута.

Время от времени кого-то ранили, его оттаскивали за деревья товарищи, тащили через улицу, те, кого нельзя уже было спасти, оставались лежать до вечера. Снова и снова выстрелы, некоторые разбивали окна гостиницы «Украина», фойе которой было в мгновение ока преобразовано в лазарет. На Майдане были священники, которые обнимали плачущих людей и совершали последнее помазание мертвых. Убегающие, которые панически пытались добраться до безопасного места, волонтеры, которые нарисовали на одежде красные кресты и поспешно носили раненных на самостоятельно сделанных носилках к спешащим врачам.

Стреляли ли активисты в своих людей?

И во время всех ужасных событий возмутительная уверенность объединяла повстанцев на Майдане: это исполнители Виктора Януковича, который приказал стрелять в свой народ. Несколько дней спустя, возникли первые сомнения. Тогда активисты стреляли в своих людей на Майдане, там появились провокаторы, чтобы разжечь гнев и ускорить конец ненавистного президента?

До сих пор есть невыясненные вопросы, даже если расследования украинских властей не предоставили никаких сведений. Поиски журналистов ARD, которые в апреле были в Киеве, также поддержали версию, что не все выстрелы совершили офицеры «Беркута». Некоторые пулевые отверстия могут указывать на то, что стреляли также со стороны отеля «Украина». Член правительственной комиссии по расследованию сообщил журналистам ARD, что он не может подтвердить обвинения прокуратуры по всем пунктам. В действительности эти сомнения не были устранены. Для российской государственной газеты «Российская газета» с самого начала было ясно: «Майдан нанял снайперов».

Правосудие только сейчас называет имена и виновных

Украинское правосудие обвиняет людей из Беркута в массовом убийстве. Теперь начальник разведки также называет имена и назначает ответственных. Его предшественник, Александр Якименко, «войдет в книги по истории, как человек, который предал свою службу и свой народ, и перешел на сторону россиян». Якименко, который после летного училища служил в Монголии, затем в российской части изначально совместно управляемого Черноморского флота, только позже стал гражданином Украины. Янукович сделал его главой СБУ. В настоящее время подозревают, что Якименко находится в России.

Другие имена предполагаемых виновных в смертях на Майдане Наливайченко не назвал. Украинская правда цитировала его слова о том, что офицеры СБУ высокого ранга, которые планировали снайперские атаки, получали помощь от российских коллег. Kyiv Post комментирует выступление главы СБУ в понедельник с непониманием: «До сих пор не было ни одного приговора, вынесенного высокопоставленным виновникам кровавой бойни на Майдане».