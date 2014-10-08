Иск к России в ЕСПЧ содержит сотни страниц - представитель Украины при Совете Европы

Об этом заявил представитель Украины при Совете Европы Николай Точицкий в интервью Европейской правде.

"По мере развития событий иск Украины с пяти страниц разросся до сотен листов документов и материалов. К сожалению, это еще не предел", - отметил он.

По словам Точицкого, в иске говорится о том, что эти действия совершены террористами, которых поддерживает и контролирует Россия.

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В то время как на первом этапе предметом иска были многочисленные факты нарушения прав граждан Украины, которые продолжают жить в Крыму, позже его дополнили фактами и доказательствами нарушений прав человека в Луганской и Донецкой областях, отметил он.

"Отдельно стоит вопрос принудительного предоставления крымчанам гражданства РФ", - добавил Точицкий.