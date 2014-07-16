ЕСПЧ приступил к рассмотрению заявления Украины об аннексии Крыма Россией

Об этом «Крым.Реалии» сообщил чиновник Министерства юстиции Украины.

«При этом, учитывая дальнейшее негативное развитие событий, Министерство юстиции в сотрудничестве с другими органами продолжает осуществлять сбор и анализировать соответствующую информацию на предмет дальнейшего направления дополнений к заявлению», - сообщили в украинском ведомстве.

С целью предупреждения и недопущения дальнейших нарушений прав лиц, постоянно проживающих и временно находящихся на территории Крымского полуострова, а также на территории Украины в целом, со стороны Российской Федерации, 13 марта 2014 на основании статьи 33 («Межгосударственные дела») Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, правительство Украины подало в Европейский суд по правам человека заявление против Российской Федерации, учитывая события, которые начались на территории Автономной Республики Крым с конца февраля 2014 года и которые продолжаются до сих пор.

В представленном межгосударственном заявлении и дополнениях к нему Украина указывает на нарушение Россией прав, гарантированных статьями 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 14 упомянутой Конвенции, и статьей 1 Протокола 1, статьей 2 Протокола 4 к Конвенции.

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Читайте такжеАннексированный Крым может стать самым дотационным для России региономКак сообщили в Минюсте, на сегодняшний день сумма заявленных убытков составляет 1 трлн 180 млрд грн.

«И она вряд ли является окончательной, учитывая, что вышеупомянутое заявление постоянно обновляется и дополняется», - отметили в ведомстве.

Как известно, 16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.

Ни Украина, ни Европейский Союз, ни США не признали данное голосование и считают, что Россия аннексировала Крым.