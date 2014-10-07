Le Figaro: Путин отмечает свой день рождения в далекой тайге

Об этом пишет Пьер Авриль в своей статье, которая называется «Путин отмечает свой День рождения в далекой тайге», опубликованной во французской газете Le Figaro.

По этому случаю, глава Кремля взял выходной на один день. Президент России прилетел в понедельник вечером в Сибирь, где он сделает праздничную остановку, прежде чем проведет совещание в среду в том же регионе. Все пожелания его почитателей, а также зарубежных лидеров будут ему переданы, несмотря на расстояние, заверил Дмитрий Песков. «Естественно вся его семья поздравит президента с днем ​​рождения, как это происходит во всех нормальных семьях», – уточнил пресс-секретарь, который в свою очередь, не собирается дарить подарков своему начальнику, но вместе с другими сотрудниками отправит ему телеграмму от имени Администрации президента.

Со своей стороны, рьяные приверженцы Путина, депутаты из его партии «Единая Россия» предложили сделать 7 октября национальным праздником, который будет отмечаться в честь «маленьких зеленых человечков», как называли российских солдат, которые под прикрытием внесли свой вклад в аннексию Крыма, а также в честь тех, кто воюет вместе с сепаратистами в Донбассе, хотя Москва и отрицает присутствие в Украине своих военных. Министр обороны Сергей Шойгу одобрил эту инициативу.

Убийство Анны Политковской 7 октября

Между тем, в понедельник вечером в ГУМе, огромном торговом центре на Красной площади, начали продавать третью коллекцию футболок с изображениями Владимира Путина, причем самые популярные из них те, на которых он гладит леопарда. Наконец, группа «сторонников Владимира Путина» пригласила всех москвичей через социальную сеть Facebook посетить выставку в модном районе столицы, которая иронично называлась «Двенадцать подвигов Путина». На картинах можно было увидеть российского президента, борющегося с гидрой-санкциями или с гидрой-Америкой. Лидеру Кремля также приписывают то, что он «вычистил авгиевы конюшни», избавив страну от коррупции.

Несколько противников Владимира Путина напомнили о том, что 7 октября – это также годовщина смерти журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, которая очень сильно критиковала политику Путина. Ее убили восемь лет назад у подъезда ее дома. Заказчики убийства так и не были найдены.