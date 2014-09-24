Путин, Лавров и Шойгу опередили Сталина в рейтинге моральных авторитетов россиян - опрос

Это следует из данных опроса "Моральные авторитеты", проведенного российским Фондом общественного мнения (ФОМ).

Так, на вопрос "Среди известных людей России – деятелей культуры, ученых, политиков, спортсменов и т. д. – есть кто-либо, кто является для вас моральным авторитетом, или таких людей нет?" ответили утвердительно 60% респондентов.

Главным моральным авторитетом среди знаменитостей для этих 60% является Владимир Путин - его выбрало 36% опрошенных. Глава МЗС РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу получили 6 и 5 процентов соответственно.

Читайте такжеУкраинцы лучше всего относятся к Лукашенко и Обаме, хуже всего - к Путину (опрос) Также моральными авторитетами для россиян являются Владимир Жириновский (4%), Дмитрий Медведев (3%), Никита Михалков (3%), Геннадий Зюганов (2%).

Патриарх Кирилл, Иосиф Сталин, боец смешанных единоборств Федор Емельяненко и некоторые другие деятели набрали по 1%.

Примечательно, что 43% из тех, кто ответил утвердительно на вопрос, нужны ли вообще людям моральные авторитеты (84%), считают "авторитеты" в первую очередь образцом для подражания.