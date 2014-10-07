Министерства не спешат сокращать чиновников, некоторые даже расширяют штат

Об этом сообщается на сайте "Цена государства".

Активисты направили запросы в Верховную Раду, Администрацию Президента, Кабинет Министров и все министерства, чтобы узнать, как изменилась численность работников центральных аппаратов этих органов власти на конец июня по сравнению с количеством на конец марта.

Информация, которая поступила в ответ на запросы, представлена в таблице.

НД - нет данных

Звездочка - среднеучетное количество штатных работников по состоянию на 1 июля 2014 года

Источник: Отчеты по труду органов власти за январь-март 2014 года и за январь - июнь 2014 года (Форма № 1-ПВ).

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За три месяца не произошло никаких существенных изменений. Численность некоторых органов (Министерства внутренних дел, Кабинета Министров, Министерства молодежи и спорта и Министерства иностранных дел) даже несколько возросла.

Данные, которые были получены, также свидетельствуют, что «обновления власти», которого требует общество, продвигается очень медленно. Так, например, в печально известном Министерстве внутренних дел за апрель-июнь 2014 года выбыло 24 государственных служащих, принято - 52 при количестве на 31 марта 2014 года - 700.

На сегодня Государственный бюджет и так едва «вытягивает» содержание государственных служащих при том, что зарплаты многих из них - весьма скромные. О пересмотре размера зарплаты, при нынешней численности чиновников, не может быть и речи, что сводит на нет все потуги правительства по модернизации государственного аппарата.

Наконец, неспособность правительства сократить численность ключевых органов власти, которые, прежде всего, отвечают за реформы в стране, говорит не только об экономическом, но и о политическом популизме.

Как сообщалось, полгода назад премьер-министр Арсений Яценюк, выступая в Верховной Раде, анонсировал «сокращение на 10% всей численности органов государственной исполнительной власти», а также «сокращение центральных органов государственной исполнительной власти на количество до 20%», чтобы «сократить расходы».