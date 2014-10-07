Внеочередное заседание Верховной Рады. Прямой эфир

Сегодня Верховная Рада Украины на внеочередном заседании рассмотрит пакет антикоррупционных законопроектов.

Как передает корреспондент УНИАН, предусматривается рассмотрение президентского законопроекта о системе специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции, а также двух депутатских законопроектов, связанных с этой тематикой.

Также запланировано рассмотрение правительственного законопроекта об основах государственной антикоррупционной политики в Украине (Антикоррупционная стратегия) на 2014-2017 годы.

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Кроме того, предусматривается включение в повестку дня и рассмотрение законопроектов о предотвращении коррупции и внесении изменений в законодательство Украины по вопросам определения конечных выгодополучателей - юридических лиц и публичных деятелей.

Также планируется рассмотрение законопроекта о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Предусмотрено включение в повестку дня и принятие решений относительно двух проектов постановлений, которые касаются изменений в административно-территориальном устройстве Луганской области.

ВР планирует рассмотреть изменения к Уголовному и Уголовному процессуальному кодексам, касающиеся наказания за преступления против национальной безопасности и коррупционные преступления.

Также ожидается включение в повестку дня и рассмотрение изменений к госбюджету относительно финансовых векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Также сегодня могут рассмотреть изменение границ районов Луганской области, закон о статусе переселенцев и закон об усилении ответственности за подкуп избирателей.

Под Радой тем временем продолжается подготовка к критике депутатов, которые не будут голосовать за антикоррупционные законопроекты - активисты принесли 200 килограммов помидоров.