Порошенко призвал Раду рассмотреть вопрос об изменении границ районов Луганщины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, на совещании с руководителями фракций и депутатских групп Порошенко предложил поддержать проекты постановлений, внесенные на рассмотрение Верховной Рады председателем Луганской областной государственной администрации Геннадием Москалем.

Как отметил постоянный представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Князевич, необходимость рассмотрения этого вопроса возникла в связи с тем, что определенные районы Луганской области частично не контролируются украинской властью. «Для надлежащего осуществления управления этими территориями и обеспечения жизнедеятельности этих районов Луганской области нужно внести изменения в границы районов Луганской области и присоединить к тем районам, которые мы контролируем», - сказал он, комментируя проекты постановлений.

По словам Князевича, на совещании с президентом эта инициатива обсуждалась депутатами, и все без исключения представители парламентских фракций и групп, председатель Верховной Ради ее поддержали.

«Это важное решение, которое позволит после его принятия безотлагательно открывать в этих районах территориальные отделения Государственного казначейства, выплачивать людям пенсии и заработные платы, осуществлять весь пакет социальных услуг, обязательства по которым несет государство. Это то самое важное, что ожидают жители Луганщины сегодня», - отметил представитель президента Украины в Верховной Раде.

Читайте такжеБоевики обстреляли Золотое Луганской области, есть жертвыКак сообщал УНИАН, народный депутат, председатель Луганской облгосадминистрации Геннадий Москаль внес на рассмотрение ВР два проекта постановлений об изменениях в административном устройстве Луганской области.

Проектом постановления "Об изменениях в административном устройстве Луганской области, изменении и установлении границ Новоайдарского района Луганской области" (регистрационный номер 5115) предлагается передать в административное подчинение Новоайдарского района: город Счастье Октябрьского района Луганского городского совета, села Трехизбенка и Крымское Славяносербского района.

Другим проектом постановления «Об изменениях в административном устойстве Луганской области, изменении и установлении границ Попаснянского района Луганской области» (регистрационный номер 5116) предусмотрено передать в административное подчинение Попаснянского района: города Горное и Золотое, поселки городского типа Тошковка и Нижнее, которые на это время административно подчинены Первомайскому городскому совету; поселок городского типа Новотошковское, которое на это время административно подчинено Кировскому городскому совету; поселок городского типа Чернухино, находящееся сейчас в составе Перевальского района.