Переселенцы собираются на акцию под стенами Рады

Цель акции – заставить председателя Верховной Рады и народных депутатов поставить на голосование и принять законопроект «О защите прав внутренне перемещенных лиц», сообщает Крым.Реалии.

Среди участников акции заявлены такие общественные организации, как Евромайдан SOS, Центр гражданских свобод, Центр информации о правах человека, Крымская полевая миссия, Донбасс SOS, переселенцы и все, кто их поддерживают, помогают или просто неравнодушные.

«Участники акции приходят с чемоданами, чтобы продемонстрировать свой образ жизни последние полгода», – поясняют организаторы акции.

Читайте такжеСегодня состоится внеочередное заседание РадыПеред началом заседания парламента участники мероприятия будут встречать депутатов и вручать листовки с текстом, приблизительного содержания: «Если не голосуете за закон то берите меня к себе зимовать. Переселенцы # примите закон 4490».

Последний день, когда закон могут принять –14 октября.

Ранее ведущие правозащитные организации Украины обратились с официальным письмом к председателю Верховной Рады Украины Александру Турчинову с просьбой рассмотреть проект закона «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» и поставить его на голосование в ближайшее время.

Депутаты подали в Верховную Раду этот документ еще 28 августа. Он был включен в повестку дня 16 сентября, но так и не был рассмотрен.

Законопроект содержит несколько принципиально новых положений, которые смогут решить самые насущные вопросы по жизнеобеспечению внутренне перемещенных лиц и членов их семей.

В частности, в проекте закона разработана процедура упрощения порядка временной регистрации вынужденных переселенцев, сокращение сроков рассмотрения заявлений об оформлении и переоформлении (до одного дня). Регистрация переселенцев позволит получить доступ ко всему объему административных услуг, в том числе, позволит перерегистрировать бизнес и продолжить экономическую деятельность.

Законопроект гарантирует продолжение социальных выплат внутренне перемещенным лицам, обеспечение их социальными и медицинскими услугами.

Читайте такжеПереселенцы с востока возвращаются домой, но только за вещами на зимуТакже в проекте предусмотрено обеспечение государством системы гарантий социального и пенсионного обеспечения и финансирования расходов, связанных с временным поселением семей внутренне перемещенных лиц в государственные и коммунальные учреждения.

По состоянию на 6 октября, общее количество граждан, которые переселены из аннексированных Крыма и Севастополя в другие регионы материковой Украины составляет 18358 человек. Из района проведения боевых действий на Донбассе в другие регионы переселено 340 тыс. 623 человека.