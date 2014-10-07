Активисты привезли под Раду помидоры для депутатов, не голосующих за антикоррупционные законы

Как передает корреспондент УНИАН, на подъезде к зданию парламента активистов остановили инспекторы ГАИ и не позволили продолжать движение.

Когда же активисты начали ведрами носить помидоры, по их словам, «люди в черном и с рациями» стали им препятствовать.

Читайте такжеСегодня состоится внеочередное заседание РадыОднако майдановцам удалось пронести 11 ведер с помидорами на площадь Конституции. Они утверждают, что эти помидоры предназначены для тех депутатов, которые не будут голосовать за антикоррупционные законопроекты.