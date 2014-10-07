Активисты привезли под Раду помидоры для депутатов, не голосующих за антикоррупционные законы
09:52, 07 октября 2014Политика
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Активисты Майдана привезли в Верховную Раду 200 кг помидоров, предназначенных для народных депутатов, которые не будут голосовать за антикоррупционные законопроекты.
Роман Кулик
Как передает корреспондент УНИАН, на подъезде к зданию парламента активистов остановили инспекторы ГАИ и не позволили продолжать движение.
Когда же активисты начали ведрами носить помидоры, по их словам, «люди в черном и с рациями» стали им препятствовать.
Читайте такжеСегодня состоится внеочередное заседание РадыОднако майдановцам удалось пронести 11 ведер с помидорами на площадь Конституции. Они утверждают, что эти помидоры предназначены для тех депутатов, которые не будут голосовать за антикоррупционные законопроекты.
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