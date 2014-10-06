В ЕС не видят военного решения ситуации в Украине

Такую позицию она высказала в понедельник в Брюсселе в рамках заседания комитета Европарламента по иностранным делам, сообщает собственный корреспондент агентства УНИАН. По состоянию на сегодня Могерини занимает должность министра иностранных дел Италии.

”Военные говорят, что готовься к худшему, но работай на лучшее. Или только так говорят итальянцы? И это то, что я намерена делать. Я думаю, что мы должны работать каждый день с украинской властью, президентом Порошенко и стараться сделать так, чтобы сработали его собственные усилия, направленные на диалог и дипломатию. Это будет наша роль. Я не верю, что будет военное решение”, - сказала Могерини.

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При этом кандидат на должность Верховного представителя выразила убеждение, что в то же время ЕС должен быть готов ”в плане энергетики, работать даже над ужесточением санкций”.

”Мы сможем усилить санкции, когда ситуация ухудшится, и мы сможем их отменить, когда будет лучше. Это гибкость этого инструмента, но мы должны увеличить поддержку политическим усилиям украинского руководства. Это сложно, почти невозможно, но если мы не станем на их сторону и не поможем в попытке этого достичь, если мы не станем на их сторону, когда они говорят, что пытаются найти политическое решение, кто еще это сделает? ”- подчеркнула она.