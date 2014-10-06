Süddeutsche Zeitung: Применение под вопросом

Об этом пишут Штефан Браун и Катрин Кальвайт в своей статье «Применение под вопросом», опубликованной на сайте немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

Бундесвер готовится к возможному применению немецких разведывательных дронов на востоке Украины. Детали такого применения, которое должно поддержать работу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), по-прежнему открыты. Окончательное решение о применении еще не принято. После телефонного разговора Федерального министра обороны Урсулы фон дер Ляйен с представителями комитета обороны в пятницу вечером создалось впечатление, что применение – дело решенное и поддерживается большинством военнослужащих Бундесвера.

Среди ее коллег-министров такое стремление Ляйенс вызвало, по крайней мере, удивление. Многие депутаты от коалиции и оппозиции затем резко критиковали возможное вооруженное применение. Большинство требуют мандата Бундестага в случае применения вооруженных солдат Бундесвера.

Германия предложила ОБСЕ выделить дюжину дронов типа «Луна»

Но, разумеется, они еще не готовы. В течение нескольких недель федеральное правительство ведет переговоры с французским правительством и ОБСЕ о поддержке при наблюдении за прекращением огня на украинско-российской границе. В то время как российская армия в течение нескольких месяцев с помощью дронов обеспечивает себе обзор ситуации, ОБСЕ не хватает технических возможностей, чтобы выполнять роль наблюдателя. Изначально, соответствующие дроны должны были быть приобретены в Австрии. Но вскоре стало очевидно, что доставка и последующее обучение займет слишком много времени. Тогда Париж и Берлин предложили прийти на помощь ОБСЕ. У немецкой стороны задача, предоставить дюжину экземпляров небольших дронов для наблюдения «Луна». Он может быть в воздухе до восьми часов, в обеих версиях имеет скорость 70-90 километров в час, предоставляет живые изображения, видеозаписи и фотографии и может управляться в радиусе примерно 100 км от земли. С их помощью, ОБСЕ могла бы контролировать буферную зону в восточной Украине и реальное положение на границе с Россией. Тем не менее, по оценкам Бундесвера, для применения, при котором в воздухе постоянно находился бы, по крайней мере, один дрон, необходимо до 200 солдат.

С этим связаны определенные проблемы. Открытым остается вопрос, должны ли эти солдаты быть задействованы в гражданском и без оружия или вооруженными для собственной защиты. ОБСЕ отклоняет любое вооружение. Это противоречило бы всем принципам организации, чей авторитет базируется на том, что она выступает без оружия. Париж, напротив, будет рад помочь, но в любом случае вооруженным. И в федеральном правительстве этот вопрос остается без ответа, отчасти потому, что первая разведывательная миссия не может четко объяснить, насколько опасным может быть применение. Если есть вероятность, что солдаты будут втянуты в боевые действия, то они должны быть вооружены. Соответственно, мандат Бундестага будет абсолютно необходим. Неясно, опасается ли федеральное правительство мандата или конфликта с ОБСЕ.

Спорным является и то, должен ли Бундестаг одобрять применение

В Киеве давно надеялись на поддержку ОБСЕ с помощью немецких дронов. Ни согласованный в Минске вывод войск, ни контроль границы, по мнению Киева, до сих пор не были выполнены, несмотря на все обещания России. Поэтому многие украинские члены правительства были разочарованы тем, что поддержки пришлось ждать так долго.

В конце концов, в восточноукраинском городе Дебальцево, в 75 км к северу-востоку от Донецка, где режим прекращения огня, согласно данным Миссии ОБСЕ, в последние дни нарушается с обеих сторон, все же начал свою работу общий контрольный центр для наблюдения за прекращением огня. Там задействованы представители Украины, России и ОБСЕ. Как сообщила ОБСЕ, центр должен содействовать дальнейшей деэскалации на Донбассе. В то же время, снова усилились бои возле Донецка и, особенно, в аэропорту.