На дом Гонтаревой напали с краской и яйцами

Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявляет о нападении на свой дом сегодня в 5 утра.

Читайте такжеПод НБУ из-за курса доллара собралась акция протеста, здание закидали яйцами«Сегодня в 5 утра мой дом, в котором я живу уже 15 лет, атаковали 15 человек, атаковали с тремя большими лотками яиц и пакетами с краской», - сказала она в ходе круглого стола в Киеве.

Она отметила, что давление на нее в основном оказывают представители олигархических кланов и недобросовестных банков, добавляет РБК-Украина.

"Тот прессинг, который мы имеем сегодня со всех сторон... Вы понимаете, почему такой прессинг. Потому что мы наступили на хвост банкам, которые занимаются незаконными операциями и отмыванием денег, олигархическим кланам, которые больше не могут получать ресурсы в НБУ без адекватных залогов и капитализации", - заявила глава НБУ.

Также по ее словам, в структуре Нацбанка также большое количество людей, которые осуществляют сопротивление выбранному курсу НБУ.