"Феникс" Юрий Бирюков стал помощником Гелетея
03:33, 06 октября 2014Политика
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Волонтер Юрий Бирюков, более известный под прозвищем "Феникс", стал помощником министра обороны по вопросам обеспечения армии.
Волонтер "Феникс" стал помощником Гелетея / УНИАН
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Позиция помощника позволяет пользоваться определенными полномочиями (чего в принципе не было ранее). Пока речь идет об анализе и поиске "узких горловин", - написал Бирюков.
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Также он признался, что для него стало неожиданностью то, что Министерство обороны "не просто связано по рукам и ногам в вопросах обеспечения, ему еще и рот закрыли".
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