"Феникс" Юрий Бирюков стал помощником Гелетея

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Позиция помощника позволяет пользоваться определенными полномочиями (чего в принципе не было ранее). Пока речь идет об анализе и поиске "узких горловин", - написал Бирюков.

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Также он признался, что для него стало неожиданностью то, что Министерство обороны "не просто связано по рукам и ногам в вопросах обеспечения, ему еще и рот закрыли".