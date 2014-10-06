"Феникс" Юрий Бирюков стал помощником Гелетея

03:33, 06 октября 2014
Политика
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Волонтер Юрий Бирюков, более известный под прозвищем "Феникс", стал помощником министра обороны по вопросам обеспечения армии.

 

Бирюков / УНИАН

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Позиция помощника позволяет пользоваться определенными полномочиями (чего в принципе не было ранее). Пока речь идет об анализе и поиске "узких горловин", - написал Бирюков.

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Также он признался, что для него стало неожиданностью то, что Министерство обороны "не просто связано по рукам и ногам в вопросах обеспечения, ему еще и рот закрыли".

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