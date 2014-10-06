На стороне террористов воюют бывшие зеки - волонтер

Об этом пишет на своей странице в социальной сети Фейсбук волонтер Роман Доник.

"Документы экипажа одного из подбитых сепарских танков (не самого свежего, есть свежее и не мало). Владельцы документов крепко мертвые, да и танчик был не самый современный. Но стрелял и ездил. В прошедшем времени. Но я не об этом. Мне вот интересно, сколько еще народу было освобождено в Донецкой и Луганской областях, по амнистии, как раз в разгар войны?", - написал он.

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"Донбасс, к сожалению, край исторический, довольно каторжанский. И освобождать по амнистии энное кол-во людей, это на 90% пополнять ряды наемников", - добавил Доник.