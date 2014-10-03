Часть старого терминала аэропорта Донецка охвачена пожаром
18:51, 03 октября 2014Политика
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Силы АТО взяли под контроль ситуацию в районе донецкого аэропорта. Однако в настоящее время часть старого терминала охвачена пожаром.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр АТО на свой странице в соцсети.
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Боевики во время штурма старого терминала применили против украинских военнослужащих дымовые шашки и под их прикрытием захватили первый этаж.
"Контратакой наших сил террористы отброшены на исходные рубежи. В настоящее время украинские военнослужащие продолжают оборонять стратегический объект", - говорится в сообщении.
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