Часть старого терминала аэропорта Донецка охвачена пожаром

Об этом сообщает пресс-центр АТО на свой странице в соцсети.

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Боевики во время штурма старого терминала применили против украинских военнослужащих дымовые шашки и под их прикрытием захватили первый этаж.

"Контратакой наших сил террористы отброшены на исходные рубежи. В настоящее время украинские военнослужащие продолжают оборонять стратегический объект", - говорится в сообщении.