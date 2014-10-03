В Донецком аэропорту продолжается бой в старом терминале
В Донецком аэропорту продолжается бой, боевики прорвались в одно из зданий/
Об этом Украинской правде сообщил руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев.
"Боевики начали штурмовать наши позиции. Они забрасывали наши позиции дымовыми шашками. Ворвались на первый этаж старого терминала под прикрытием этих дымовых шашек", - сообщил Селезнев.
Читайте такжеВ боях 2 октября за донецкий аэропорт уничтожен спецназ РФ, убиты сотни боевиков - очевидец"На данный момент половину этажа этого старого терминала наши бойцы отбили", - сказал Селезнев.
"Бой продолжается", - добавил он. Он также добавил, что информации о количестве пострадавших нет.
На вопрос, использовали ли боевики какой-то смертоносный газ, Селезнев ответил: "О химическом оружии речь не идет" (в соцсетях сообщается о применении боевиками неизвестного газа - ред.).
Напомним, сайт Информационного Сопротивления еще в середине сентября сообщал о планах боевиков применить химическое оружие с помощью миномета "Тюльпан".
В то же время, другие пользователи называют данную информацию фейком, ссылаясь на бойцов в аэропорту.
Как известно, ранее в сети появилось видео событий под аэропортом, снятое боевиками.