В Донецком аэропорту продолжается бой в старом терминале

Об этом Украинской правде сообщил руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев.

"Боевики начали штурмовать наши позиции. Они забрасывали наши позиции дымовыми шашками. Ворвались на первый этаж старого терминала под прикрытием этих дымовых шашек", - сообщил Селезнев.

Читайте такжеВ боях 2 октября за донецкий аэропорт уничтожен спецназ РФ, убиты сотни боевиков - очевидец"На данный момент половину этажа этого старого терминала наши бойцы отбили", - сказал Селезнев.

"Бой продолжается", - добавил он. Он также добавил, что информации о количестве пострадавших нет.

На вопрос, использовали ли боевики какой-то смертоносный газ, Селезнев ответил: "О химическом оружии речь не идет" (в соцсетях сообщается о применении боевиками неизвестного газа - ред.).

Напомним, сайт Информационного Сопротивления еще в середине сентября сообщал о планах боевиков применить химическое оружие с помощью миномета "Тюльпан".

В то же время, другие пользователи называют данную информацию фейком, ссылаясь на бойцов в аэропорту.

Как известно, ранее в сети появилось видео событий под аэропортом, снятое боевиками.