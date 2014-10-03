Ривненский облсовет призвал Порошенко предоставить добровольцам статус участников АТО

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение к президенту Украины депутаты облсовета приняли сегодня на сессии.

Разработчики текста обращения отмечают, что родственники бойцов добровольческих батальонов, которые несут службу на востоке и юге Украины жалуются на трудности, которые возникают при оформлении документов, необходимых для обеспечения надлежащей социальной защиты бойцов добровольческих батальонов и членов их семей.

Читайте такжеГосслужбу по вопросам участников АТО может возглавить участник боевых действий на Донбассе«Мы, депутаты Ровенского областного совета, настаиваем на безотлагательном рассмотрении вопроса о легализации добровольческих батальонов на официальном уровне, признание бойцов добровольческих батальонов участниками антитеррористической операции, решение вопроса льгот, компенсаций и социального обеспечения этой категории граждан, а также членов их семей. Требуем также четко разграничить статус, права и социальные гарантии участников антитеррористической операции и участников боевых действий, чтобы исключить приравнивание тех, кто просто находился в зоне АТО, с теми, кто действительно воевал с террористами и захватчиками с оружием в руках» - отмечается в тексте обращения.

Текст документа поддержали 45 из присутствующих в зале депутатов, не голосовали 5, «против» и «воздержавшихся» не было.

Справка УНИАН. В состав Ровенского облсовета избраны 80 депутатов.