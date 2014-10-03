Бывший "беркутовец" в очередной раз не явился на заседание суда

Как передает корреспондент УНИАН, в заседании суда объявлен перерыв на 20 минут.

Следующее заседание пройдет в закрытом режиме.

Представитель прокуратуры проинформировал коллегию судей о том, что Садовника не удалось доставить в зал суда, поскольку по месту его пребывания никто не открыл двери, хотя электронный браслет, который по решению Печерского суда, подозреваемый должен носить на себе, показывал, что он должен находиться в этом помещении.

В свою очередь адвокат Садовника предложил перенести судебное заседание на понедельник, 6 октября, чтобы он смог установить место нахождения своего подзащитного.

После этого «майдановцы» и родственники потерпевших по делу начали скандировать: “Позор!” по адресу защитника Садовника.

Суд объявил перерыв на 20 минут, заявив, что следующее заседании состоится в закрытом режиме, то есть без свободных слушателей, представителей СМИ, а только при участии сторон судебного процесса.

Как сообщал УНИАН, ранее Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения с взятия под стражу на домашний арест Садовнику, который подозревается в расстреле 39 участников акции протеста на ул. Институтской в центре Киева в феврале этого года.

Генеральная прокуратура подготовила на это решение апелляционную жалобу, которую суд должен был рассмотреть 25 сентября.

Однако 25 сентября Садовник в суде заявил, что его адвокат неожиданно заболел, и попросил суд перенести заседание.

Представители прокуратуры и адвокаты потерпевших настаивали, чтобы Садовнику суд предоставил государственного адвоката в связи с тем, что срок рассмотрения апелляции - только три дня.

Читайте такжеУ Апелляционного суда между экс-беркутовцами и активистами Майдана начались столкновенияСуд назначил Садовнику государственного адвоката и перенес на 26 сентября рассмотрение апелляционной жалобы.

26 сентября Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы прокуратуры в уголовного производства против Садовника, поскольку адвокат, который был назначен Киевским центром бесплатной вторичной юридической помощи, заявил несколько ходатайств, в частности представил документы, которые свидетельствуют, что Садовник находится на лечении, а поэтому не может явиться на судебное заседание.

1 октября суд в третий раз перенес рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Садовнику в связи с его неявкой. Адвокат Садовника заявил, что его подзащитный не может явиться в суд, поскольку “ у него отняло руку и ногу”.

Сегодня, 3 октября, Апелляционный суд Киева объявил перерыв до 14.30 в заседании. Адвокат Садовника заявил, что накануне его подзащитный был выписан из больницы, но утром ему стало плохо, была вызвана скорая помощь, которая, по словам адвоката, констатировала серьезное нарушение в работе сердечно-сосудистой системы Садовника. Также адвокат заявил, что сегодня утром Садовник сам поехал в больницу, однако не уточнил, в какую именно.

Позже Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе Садовника в зал суда сегодня в 17.00.