Бывший "беркутовец" в очередной раз не явился на заседание суда
Бывший командир роты спецназначения полка милиции особого назначения "Беркут" Дмитрий Садовник в очередной раз не явился на заседание Апелляционного суда Киева по рассмотрению жалобы прокуратуры на решение Печерского райсуда об изменении экс-милиционеру меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест.
Как передает корреспондент УНИАН, в заседании суда объявлен перерыв на 20 минут.
Следующее заседание пройдет в закрытом режиме.
Представитель прокуратуры проинформировал коллегию судей о том, что Садовника не удалось доставить в зал суда, поскольку по месту его пребывания никто не открыл двери, хотя электронный браслет, который по решению Печерского суда, подозреваемый должен носить на себе, показывал, что он должен находиться в этом помещении.
В свою очередь адвокат Садовника предложил перенести судебное заседание на понедельник, 6 октября, чтобы он смог установить место нахождения своего подзащитного.
После этого «майдановцы» и родственники потерпевших по делу начали скандировать: “Позор!” по адресу защитника Садовника.
Суд объявил перерыв на 20 минут, заявив, что следующее заседании состоится в закрытом режиме, то есть без свободных слушателей, представителей СМИ, а только при участии сторон судебного процесса.
Как сообщал УНИАН, ранее Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения с взятия под стражу на домашний арест Садовнику, который подозревается в расстреле 39 участников акции протеста на ул. Институтской в центре Киева в феврале этого года.
Генеральная прокуратура подготовила на это решение апелляционную жалобу, которую суд должен был рассмотреть 25 сентября.
Однако 25 сентября Садовник в суде заявил, что его адвокат неожиданно заболел, и попросил суд перенести заседание.
Представители прокуратуры и адвокаты потерпевших настаивали, чтобы Садовнику суд предоставил государственного адвоката в связи с тем, что срок рассмотрения апелляции - только три дня.
Читайте такжеУ Апелляционного суда между экс-беркутовцами и активистами Майдана начались столкновенияСуд назначил Садовнику государственного адвоката и перенес на 26 сентября рассмотрение апелляционной жалобы.
26 сентября Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы прокуратуры в уголовного производства против Садовника, поскольку адвокат, который был назначен Киевским центром бесплатной вторичной юридической помощи, заявил несколько ходатайств, в частности представил документы, которые свидетельствуют, что Садовник находится на лечении, а поэтому не может явиться на судебное заседание.
Сегодня, 3 октября, Апелляционный суд Киева объявил перерыв до 14.30 в заседании. Адвокат Садовника заявил, что накануне его подзащитный был выписан из больницы, но утром ему стало плохо, была вызвана скорая помощь, которая, по словам адвоката, констатировала серьезное нарушение в работе сердечно-сосудистой системы Садовника. Также адвокат заявил, что сегодня утром Садовник сам поехал в больницу, однако не уточнил, в какую именно.
Позже Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе Садовника в зал суда сегодня в 17.00.