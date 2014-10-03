Süddeutsche Zeitung: жесткая линия, мягкий тон

Об этом говорится в статье Даниэля Бресслера «Жесткая линия, мягкий тон», опубликованной на сайте немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

Генеральный секретарь новый, а ситуация – нет. И так не будет долго продолжаться, пока в штаб-квартире НАТО в Брюсселе повседневными делами занимается Йенс Столтенберг. Сразу после прибытия норвежца начинается заседание Совета НАТО, которое он должен вести. Его тепло "приветствовал от имени всей семьи" немец Мартин Эрдман, который в настоящее время считается старейшиной дипломатического корпуса среди 28 послов НАТО. Столтенберг, 55 лет, бывший премьер-министр своей страны, после этого довольно быстро переходит к делу.

Во-первых, он подчеркнул, что НАТО должно оставаться сильным, сохранять свои партнерские отношения и американско-европейский союз. Чуть позже в комнате стало темно. На экране появились карты; начинается доклад о ситуации в Украине. В этот раз нет плохих новостей, но об отбое тревоги не может быть и речи. От датчанина Андерса Фог Расмуссена Столтенберг принял руководство альянсом во времена крайней напряженности.

Открыт для заседания Совета Россия-НАТО

Расмуссен в последние месяцы постоянно повышал тон в отношении России, и призывал к значительным реакциям на аннексию Крыма и военные действия России в Восточной Украине. С некоторым интересом теперь ожидают, выберет ли Столтенберг другой тон. «Я не вижу никакого противоречия между конструктивным отношением к России и сильным НАТО», сказал Столтенберг во время своей первой пресс-конференции. При этом он звучал, по крайней мере, более примирительно, чем его предшественник. Столтенберг также продемонстрировал открытость для заседания Совета Россия-НАТО, который уже довольно долго не собирался. Под конец Расмуссен не видел смысла в таких встречах.

Впрочем, основную линию Столтенберг не менял. «Мы не можем отходить от наших принципов», пояснил он. Россия нарушила международное право и должна изменить свое поведение. Теперь он считает своим долгом выполнять решения саммита НАТО в Уэльсе, заявил Столтенберг. Там были приняты план действий для улучшения боевой готовности и решение о сменяющемся присутствии войск в Восточной Европе, чтобы обеспечить членам НАТО по соседству с Россией большее чувство безопасности.

Он призывает к увеличению инвестиций в альянс

Запланированное «Острие копья» сил быстрого реагирования НАТО примет ясные очертания в феврале на встрече министров обороны стран НАТО, объявил норвежец. «Мы должны больше и лучше инвестировать в альянс», призвал Столтенберг. Он приветствовал «открытую дискуссию» о недостатках как в Германии, так и в других странах. И он указал на признание лидерами государств повышения военных расходов.

Датчанин Расмуссен показал, тем временем, как он хочет зарабатывать себе на жизнь в будущем. По коротким сообщениям в Twitter, он объявил о создании своей консалтинговой компании Rasmussen Global. Она предлагает "геополитическое и стратегическое консультирование", что можно прочесть на сайте компании.