Нет причин отключения украинцев от электроэнергии - Семерак
Министр Кабинета Министров Украины Остап Семерак убежден, что украинцам не должны отключать электроэнергию, поскольку Украина продает электроэнергию за границу.
"Нет причин отключения от электроэнергии для украинцев. Ведь Украина является государством, которое экспортирует электроэнергию на рынки соседних стран: Молдову, ЕС", - отметил министр в эфире телеканала новостей "24".
Он отметил, что уголь для электростанций закупили за границей и он уже едет в Украину.
"К сожалению, украинские шахты захвачены, территории, на которых они расположены контролируют террористы, и получать уголь оттуда мы не можем. Но правительство Украины подписало внешние контракты, в том числе с ЮАР, с другими странами на поставку необходимого угля. Этот уголь уже едет в Украину и мы абсолютно успеваем в график доставить этот уголь к электростанциям", — сказал Семерак.
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Чиновник отметил, что на сегодняшний день угрозы нет.
"В правительстве нет на сегодняшний момент ощущения угрозы. Поэтому те отключения электроэнергии, которые наблюдались на прошлой неделе в некоторых областях, сельской местности, в первую очередь находятся на контроле правительства и мы понимаем, что это не была потребность в энергобалансе. Это были определенные действия, которыми занимаются компетентные органы", — сказал министр Кабинета Министров.