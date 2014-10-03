Нет причин отключения украинцев от электроэнергии - Семерак

"Нет причин отключения от электроэнергии для украинцев. Ведь Украина является государством, которое экспортирует электроэнергию на рынки соседних стран: Молдову, ЕС", - отметил министр в эфире телеканала новостей "24".

Он отметил, что уголь для электростанций закупили за границей и он уже едет в Украину.

"К сожалению, украинские шахты захвачены, территории, на которых они расположены контролируют террористы, и получать уголь оттуда мы не можем. Но правительство Украины подписало внешние контракты, в том числе с ЮАР, с другими странами на поставку необходимого угля. Этот уголь уже едет в Украину и мы абсолютно успеваем в график доставить этот уголь к электростанциям", — сказал Семерак.

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Чиновник отметил, что на сегодняшний день угрозы нет.

"В правительстве нет на сегодняшний момент ощущения угрозы. Поэтому те отключения электроэнергии, которые наблюдались на прошлой неделе в некоторых областях, сельской местности, в первую очередь находятся на контроле правительства и мы понимаем, что это не была потребность в энергобалансе. Это были определенные действия, которыми занимаются компетентные органы", — сказал министр Кабинета Министров.