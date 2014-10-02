Forbes: Танки «Ironhorse» не защитят банки от фактора «неустойчивой Украины»

Кеннет Рапоза в своей статье, которая называется «Американские танки подразделения «Ironhorse» не помогут банкам уберечься от негативных последствий от «неустойчивости Украины»». опубликованной на сайте Forbes.com, пишет, что еще год назад Украина казалась настолько же захватывающей, как Узбекистан. Теперь она является фактором роста рынков.

Компания Market Vectors Russia ETF (RSX) находится на пути к упадку, если только соперники Владимир Путин и Петр Порошенко, президент Украины, не прекратят свой спор немедленно. Поскольку такой сценарий кажется очень маловероятным в ближайшее время, рынки делают ставку на те из них, где наблюдается тенденция к снижению курсов.

Бегство от риска продолжает истощать мировые финансовые рынки, так как ослабление активов в Европе распространилось и на США. Фондовый индекс S&P 500 и индекс Доу-Джонса упали на 1,3% в среду. Крупнейший биржевой инвестиционный фонд (ETF) России упал на 1,87%.

Не удивительно, что поток плохих новостей из Украины продолжает негативно сказываться на российских и европейских акциях, поскольку инвесторы тщательно просчитывают, какие страны и компании больше всего пострадают от санкций.

Появляется все больше опасений по поводу того, что перемирие между украинским правительством и пророссийскими сепаратистами в восточной Украине долго не продержится. Украинские власти утверждает, что повстанцы пытались захватить аэропорт в Донецке. Российские СМИ кишат историями о том, как украинские военные нарушают права человека.

Читайте такжеИнфляция в России из-за путинского эмбарго обновила трехлетний максимум

Между тем, чиновники немецкого правительства дали понять, что дополнительные меры в отношении российской экономики могут быть приняты, если повстанцы начнут захватывать территории за пределами Донецкой и Луганской областей. Немецкие чиновники особо обеспокоены захватом Донецкого аэропорта и Мариуполя, нового город, который на этой неделе попал в список мятежников.

Лидер донецких повстанцев Александр Захарченко сказал местной прессе в среду, что «в течение двух или трех дней, мы возьмем под свой контроль Донецкий аэропорт».

Рынок воспринял это как негативную тенденцию для украинского долга, из-за чего кредитные дефолтные свопы очень сильно выросли вчера в течение дня.

Более того, хотя угроза дефолта по внешнему долгу для украинских кредиторов увеличивается, прямое воздействие санкций Запада на западные компании начинает проявляться. Например, несоблюдение санкционного режима в отношении Сирии и Ирана стоило парижскому BNP Paribas более 8 млрд. долл., как сообщило агентство Reuters в июне.

Американские контролирующие органы, как сообщается, проверяют, нарушил ли немецкий Commerzbank санкционный режим, введенный в отношении Ирана, что может в конечном итоге стоить банку более 700 млн. долл.

«Ни одна компания не хочет нарушать санкционный режим», – сказал Андрей Гольцблат, руководитель московской юридической фирмы Goltsblat BLP, подразделения британской международной юридической фирмы Berwin Leighton Paisner. «Вашингтон захотел ввести эти санкции, и он заставит их соблюдать, если это потребуется», – сказал он.

Читайте такжеРоссийское похмелье: санкции эффективны – Kurier

Санкции все больше мешают заключать любые сделки между американскими, европейскими и российскими компаниями. Но самыми значительными в этом плане оказались санкции России в отношении сельскохозяйственных предприятий на обоих рынках. На выставке продуктов питания в Москве в прошлом месяце представители предприятий пищевой промышленности, не имеющих опоры на российском рынке, пытались занять место традиционных поставщиков.

«Они теперь приходят отовсюду, чтобы заменить наших европейских партнеров», – сказал Штефан Кюр, генеральный менеджер Radisson Royal Hotel в Москве.

Когда дело доходит до экономической мощи, пищевые продукты выглядят не так привлекательно, как нефть. Контракт ExxonMobil на сумму 700 млн. долл. на бурение в Карском море на севере России, где находятся запасы углеводородов, оказался под угрозой, похожей на ту, с которой столкнулись BNP и Commerzbank. Bloomberg сообщил 12 сентября, что сделка может быть остановлена до ее завершения. Санкции, введенные этим летом, сделали незаконным участие в разведке и разработке запасов нефти и газа, в чем как раз таки специализируется компания Exxon.

В военном плане, тем не менее, Запад, кажется, не очень то и хочет спасать почти несостоятельную Украину от военного поражения. Танки «Ironhorse» («Железный конь»), которые США отправили в страны Балтии, в то время как американские флаги поднимают над историческими российскими зданиями, «не повлияют на исход битвы за Донецкий аэропорт или Мариуполь», – сказал Владимир Синьорелли, экономист Bretton Woods Research LLC. На самом деле, это скорее наоборот даст возможность пророссийским мятежникам действовать дальше.

Похоже, Украине нужно выучить урок от Линкольна: «врозь мы падем».

Читайте такжеМеркель поддержала план Порошенко по децентрализации Украины

Во вторник Порошенко заявил, что федерализация для Украины невозможна, даже если Киев будет признанным центром управления. Вместо этого он больше склоняется к польской модели, которая бы привела к децентрализации Украины путем введения округов и муниципалитетов, только вот повстанцы этого не хотят. Они хотят получить автономию, как Гонконг в Китае, или, еще лучше, как раньше Крым в Украине... до аннексии Россией 16 марта.

Между тем, экономическая ситуация в Украине все еще выглядит мрачно, учитывая меры жесткой экономии премьер-министра Арсения Яценюка, который соблюдает все требования Международного валютного фонда. Стоит только взглянуть на рынок кредитных дефолтных свопов – по которому измеряется долговой риск – и можно увидеть, что спекулянты устанавливают цены с учетом того, что вероятность дефолта в ближайшие годы составляет 69%. Этого может и не случиться, но риск означает более высокие цены на кредиты для Украины, которой нужно столько денег, сколько она вообще может получить. Финансирование роста будет болезненным, особенно с учетом рефинансирования гособлигаций, номинированных в долларах или евро. Россияне, конечно же, не собираются спасать их. После отставки президента Виктора Януковича 22 февраля, украинская валюта упала почти на 60% по отношению к доллару. Яценюк заявил, что 30% было бы нормальным. Это вдвое больше его базовых расчетов.

«Мы обеспокоены. Все инвестиционные банки беспокоятся», – говорит Ольга Подойницына, член правления VTB Capital.

«Если бы Запад хотел, чтобы Украина вступила в ЕС как стабильный и процветающий член, ему нужно было бы ввести политику экономического роста, а не эти беспорядочные меры жесткой экономии», – сказал Синьорелли. «Невозможно представить, как бы мы выиграли холодную войну, если бы такую политику ввели для Западной Германии после Второй мировой войны».

Экономический упадок Украины вероятнее всего приведет к продолжительному политическому расколу страны. А это значит, что мятежи на востоке будут продолжаться. Пока Запад убежден, что Россия участвует в войне, помогая повстанцам, будут вводиться все новые и новые санкции.