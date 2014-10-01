Боевики захватили два терминала донецкого аэропорта - Семенченко

Об этом он сказал в эфире "Шустер LIVE" в среду вечером, пишет Украинская правда.

"Известно, что уже захвачены два терминала в аэропорту воинами "из русского мира". Там стрельба из всего, чего угодно, там танки, пушки, атаки со стрелковым оружием", - сообщил Семенченко.

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По его мнению, пророссийским силам очень важно захватить донецкий аэропорт. "Правда, там уже больше лунные пейзажи. Но, думаю, да, для них это (захват аэропорта) очень важно", - добавил Семенченко.

В пресс-службе председателя Донецкой ОГА Сергея Таруты заявили, что боевики выдвигали требование об обмене территории Донецкого аэропорта на другие территории.