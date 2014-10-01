Порошенко призвал Австрию ускорить ратификацию СА Украины с ЕС
Президент Украины Петр Порошенко обратился к канцлеру Австрии Вернеру Файнера с просьбой ускорить ратификацию Соглашения об ассоциации Украины и ЕС парламентом Австрии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время совместного заявления для прессы с канцлером Австрии.
“Я могу подчеркнуть, что мы завершили весь процесс, все формальности по вступлению этого соглашения (об Ассоциации с ЕС) в силу, относительно его применения, начиная с 1 ноября, и обратился с просьбой к господину канцлеру - ускорить ратификацию этого соглашения парламентом Австрии”, - сказал Порошенко.
Читайте такжеГлава МИД Австрии: российские войска должны быть выведены также из КрымаНа сегодня Соглашение уже ратифицировали Румыния, Латвия, Литва, Болгария, Мальта и Словакия.
Как сообщал УНИАН, вчера вечером Порошенко заявил, что Украина и ЕС выполнили все формальности относительно Соглашения об ассоциации.