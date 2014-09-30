Киев и Брюссель выполнили все формальности по Соглашению об ассоциации - Порошенко

Об этом глава государства написал в своем Твиттере.

«Украина получила ноту от Европейского Союза. Киев и Брюссель выполнили все формальности для запуска Соглашения уже с 1 ноября. К работе!», - сообщил Порошенко.

Україна отримала ноту від Європейського Союзу. Київ і Брюссель виконали всі формальності для запуску Угоди вже з 1 листопада. До роботи! — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 сентября 2014

Также о завершении внутренних процедур по применению Соглашения об ассоциации Порошенко написал в Facebook.

Он отметил, что «таким образом, и Киев, и Брюссель выполнили все формальности для запуска Соглашения уже с 1 ноября». «Следовательно, теперь это часть украинского законодательства», - прибавил Порошенко.

Читайте такжеЕС оставил в силе санкции против РФКак сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада и Европейский парламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации включительно с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли между ЕС и Украиной.

На сегодняшний день Соглашение уже ратифицировали Румыния, Латвия, Литва, Болгария, Мальта и Словакия.