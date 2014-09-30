Киев и Брюссель выполнили все формальности по Соглашению об ассоциации - Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина и ЕС выполнили все формальности относительно Соглашения об ассоциации.
Об этом глава государства написал в своем Твиттере.
«Украина получила ноту от Европейского Союза. Киев и Брюссель выполнили все формальности для запуска Соглашения уже с 1 ноября. К работе!», - сообщил Порошенко.
Україна отримала ноту від Європейського Союзу. Київ і Брюссель виконали всі формальності для запуску Угоди вже з 1 листопада. До роботи!
— Петро Порошенко (@poroshenko) 30 сентября 2014
Также о завершении внутренних процедур по применению Соглашения об ассоциации Порошенко написал в Facebook.
Он отметил, что «таким образом, и Киев, и Брюссель выполнили все формальности для запуска Соглашения уже с 1 ноября». «Следовательно, теперь это часть украинского законодательства», - прибавил Порошенко.
Читайте такжеЕС оставил в силе санкции против РФКак сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада и Европейский парламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации включительно с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли между ЕС и Украиной.
На сегодняшний день Соглашение уже ратифицировали Румыния, Латвия, Литва, Болгария, Мальта и Словакия.