Бойко и Левочкин в течении 4 лет летали на частном самолете за государственные деньги

"Нафтогаз Украины" четыре года оплачивал перелеты частного самолета экс-главы Администрации Президента Сергея Левочкина и экс-вице-премьер-министра Юрия Бойко. Об этом говорится в сюжете программы "Гроші" на канале "1+1".

На авиаперевозки с 2010 по 2013 год "Нафтогаз Украины" выделял около 5 млн грн ежегодно.

По условиям тендеров, фирма ООО "АК "Бизнес джет тревел", у которой даже нет собственного сайта и на входе в офисе не висит табличка с правильным названием, использовала три самолета: Як-40 (вип-комплектация, 12 мест, скорость - 510 км/ч) - его утилизировали в конце 2012 года, но это не помешало компании весь 2013 год брать деньги за его услуги; Premier А1 (6 мест, скорость 860 км / ч) и EmbraerLegacy 600 (13 мест, 840 км / ч, борт OE-IDB), который принадлежит Бойко и Левочкину.

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На самолете EmbraerLegacy 600 Бойко в начале декабря 2013 прилетел в Николаев на встречу с заместителем председателя Госдумы Дмитрием Рогозиным. Украинские авиаторы рассказывают, что этот самолет возил Бойко регулярно. Также политики летали в Испанию, Дубай, Францию​​, Австрию, Швейцарию и другие страны.

Но как только был перекрыт доступ к государственным средствам, главный самолет флотилии решили продать - его содержание стоит миллионы. Продали его за $9,5 млн.