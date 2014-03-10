Несмотря на запрет Яценюка, Аваков летал в Харьков частным самолетом

ТСН стало известно, что 4 марта новоназначенный министр внутренних дел Арсен Аваков летал на частном самолете в Харьков. Это при том, что правительство должно пересесть на эконом-класс, как заверяет премьер-министр Арсений Яценюк. Аваков летал в Харьков, чтобы представить нового начальника милиции и председателя местной облгосадминистрации.

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Министр внутренних дел воспользовался услугами компании "ICS-handling" и использовал самолет "Prime I URNST". Летел рейсом BTT 9805/06. Кроме министра, на рейсе была зарегистрирована женщина с фамилией Авакова. Напомним, Яценюк запретил министрам правительственные машины, льготы и привилегии. Даже сам показательно слетал в Европу эконом-классом.