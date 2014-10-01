НАТО: Вблизи границы с Украиной расположено около 20 тысяч солдат РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"Представитель НАТО Джей Янсен заявил, что на территории Украины до сих пор находятся «сотни» российских военных, в том числе и спецназ. По данным НАТО, вблизи границы с Украиной расположено около 20 тысяч солдат Вооруженных Сил РФ", - сказал Лысенко.