НАТО зафиксировало "существенный" отвод российских войск с Украины

Об этом сообщает британская служба BBC со ссылкой на слова офицера Альянса Джея Янсена.

В то же время, сообщил Янсен, сложно точно подсчитать количество российских солдат в Украине, поскольку часть пунктов пропуска на границе до сих пор контролируется сепаратистами.

Напомним, по данным ООН, в российско-украинском конфликте на востоке Украины погибли уже более 3500 человек.