НАТО зафиксировало "существенный" отвод российских войск с Украины
14:28, 24 сентября 2014Политика
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В НАТО заявляют, что зафиксировали "существенный" отвод российских вооруженных сил из восточной Украины, но часть войск все еще остается там.
REUTERS
Об этом сообщает британская служба BBC со ссылкой на слова офицера Альянса Джея Янсена.
В то же время, сообщил Янсен, сложно точно подсчитать количество российских солдат в Украине, поскольку часть пунктов пропуска на границе до сих пор контролируется сепаратистами.
Напомним, по данным ООН, в российско-украинском конфликте на востоке Украины погибли уже более 3500 человек.
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