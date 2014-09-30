Боевики обстреливают Попасную, есть жертвы
10:35, 30 сентября 2014Политика
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Боевики "ЛНР" около 09.30 начали интенсивный обстрел города Попасная из систем залпового огня "Град".
REUTERS
Об этом сообщил председатель Луганской областной госадминистрации (ОГА) Геннадий Москаль на своем персональном сайте. "В райцентре горит станция скорой медицинской помощи, есть убитые и раненые", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что председатель Луганской ОГА сегодня утром выехал в село Троицкое Попаснянского района, чтобы выяснить последствия вчерашнего обстрела школы и частных домов.
"Обстрел "Градами" продолжается и в эти минуты (по состоянию на 9.55). Въехать в райцентр глава ОГА не может, поскольку снарядами полностью разрушен мост", - подчеркивается в сообщении.
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