Боевики обстреливают Попасную, есть жертвы

Об этом сообщил председатель Луганской областной госадминистрации (ОГА) Геннадий Москаль на своем персональном сайте. "В райцентре горит станция скорой медицинской помощи, есть убитые и раненые", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что председатель Луганской ОГА сегодня утром выехал в село Троицкое Попаснянского района, чтобы выяснить последствия вчерашнего обстрела школы и частных домов.

"Обстрел "Градами" продолжается и в эти минуты (по состоянию на 9.55). Въехать в райцентр глава ОГА не может, поскольку снарядами полностью разрушен мост", - подчеркивается в сообщении.