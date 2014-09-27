Из Луганска в сторону Счастья отправились 20 танков боевиков - Москаль





Об этом сообщает председатель Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль на своем сайте.

«Около 16 часов из Луганска в сторону г. Счастье начали двигаться 20 танков боевиков. Они остановились возле поселка Металлист (последнее село в 15 километрах от г. Счастье), и дальнейшее движение не осуществляли», - написал Москаль.

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Также председатель ОГА сообщил, что «вчера со второй половины дня оперативная обстановка в Луганской области несколько улучшилась. После 16 часов огонь со стороны так называемой «ЛНР» прекратился. Ночь прошла без обстрелов».

«За исключением массированного обстрела г. Счастье. Было зафиксировано еще несколько нарушений боевиками Минских договоренностей о прекращении огня. Так, с 14.10 до 14.20 с территории г. Первомайск (территория оккупирована ЛНР) было осуществлено 13 выстрелов из миномета по г. Горное, что находится под контролем Украины. В итоге повреждены 5-этажный дом, 2-этажный дом и частный дом. Ранены двое местных жителей, один вскоре умер в больнице. Во время обстрела одна из мин взорвалась неподалеку от автобуса, перевозившего на работу шахтеров. Водитель ранен и госпитализирован, автобус частично поврежден. Шахтеры не пострадали, все шахты в г. Горное работают в обычном режиме», - сообщил Москаль.