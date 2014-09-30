ЕС сегодня оценит реализацию мирного плана в Украине

Комитет постоянных представителей стран ЕС сегодня оценит выполнение режима прекращения огня на Донбассе и мирного плана в Украине.

Оценивать реализацию мирного плана в Украине будут послы 28 стран Евросоюза, сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, передает ИТАР-ТАСС. Читайте такжеПорошенко уверен, что самая опасная часть войны уже в прошлом "Комитет постоянных представителей стран ЕС соберется для оценки выполнения соглашения о режиме прекращения огня и мирного плана", - сказала она.

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