ЕС сегодня оценит реализацию мирного плана в Украине

07:33, 30 сентября 2014
Политика
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Комитет постоянных представителей стран ЕС сегодня оценит выполнение режима прекращения огня на Донбассе и мирного плана в Украине.

В ЕС оценят, как віполняется режим прекращения огня на востоке / фото ZN.UA

Оценивать реализацию мирного плана в Украине будут послы 28 стран Евросоюза, сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, передает ИТАР-ТАСС.

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"Комитет постоянных представителей стран ЕС соберется для оценки выполнения соглашения о режиме прекращения огня и мирного плана", - сказала она.

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