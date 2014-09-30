ЕС сегодня оценит реализацию мирного плана в Украине
07:33, 30 сентября 2014Политика
0 0
Комитет постоянных представителей стран ЕС сегодня оценит выполнение режима прекращения огня на Донбассе и мирного плана в Украине.
В ЕС оценят, как віполняется режим прекращения огня на востоке / фото ZN.UA
Оценивать реализацию мирного плана в Украине будут послы 28 стран Евросоюза, сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, передает ИТАР-ТАСС.
Читайте такжеПорошенко уверен, что самая опасная часть войны уже в прошлом
"Комитет постоянных представителей стран ЕС соберется для оценки выполнения соглашения о режиме прекращения огня и мирного плана", - сказала она.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter