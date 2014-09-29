В Стаханове боевики уничтожают украинские учебники - Тымчук
00:52, 29 сентября 2014Политика
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В городе Стаханове Луганской области боевики начали проводить обыски в местных школах для изъятия и уничтожения украинской символики и книг.
REUTERS
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
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"В г. Стаханове боевики начали проводить обыски в местных школах. Уничтожается вся украинская символика. Руководство террористов обещает, что будет изъята вся украинская учебная литература, а вместо нее будут завезены российские учебники", - написал он.
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