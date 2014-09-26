Боевики пытаются выбить силовиков из Никишино (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, боевики в Донецкой области, в частности, не оставляют попыток захватить населенный пункт Никишино, в результате чего он вчера четыре раза подвергся обстрелам.

Читайте такжеНа Донбассе рабочая группа Украина-ОБСЕ-РФ начала контроль за прекращением огняТакже в Шахтерском районе боевики из артиллерии, минометов, стрелкового оружия обстреляли поселок Малоорловка, после чего предприняли атаку, но были отброшены огнем, понеся значительные потери, проинформировал Лысенко.

Кроме того, по его данным, массированному обстрелу из "Градов" подвергся вчера и аэропорт Донецка. Потерь среди украинских бойцов нет, заверил он.