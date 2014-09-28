РФ развернула лагерь и подвезла тяжелую технику к границе с Крымом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, неподалеку от населенного пункта Ченгар украинскими пограничниками зафиксировано развертывание полевого палаточного городка вооруженных сил России, в котором находится до 300 военнослужащих.

Кроме того, на железнодорожную станцию «Джанкой» из Керчи прибыл грузовой поезд в составе 30 платформ, на которых находится 30 БМП, БМД и грузовики.

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