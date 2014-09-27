Из плена "ЛНР" освобожден луганский журналист Александр Билокобыльский

Об этом сообщает «Телекритика» со ссылкой на супругу журналиста Ксению Третьякову.

Около 17:00 26 сентября она разговаривала со своим мужем, и он сообщил, что его освободили утром.

Те, кто его удерживал, знали, что он журналист, поскольку при нем был ноутбук и они имели возможность пересмотреть его контакты и материалы. Во время задержания Билокобыльского использовали на так называемых «исправительных работах» - он грузил мешки с песком.

Со слов своего мужа Третьякова поняла, что с "ЛНР" он "расстался по-хорошему". О его освобождении никто не договаривался - его отпустили на 14-й день задержания.

Жена журналиста сообщила, что в ближайшие дни Билокобыльский намерен вернуться в Харьков, где сейчас проживает.

Читайте такжеИз-за оккупации Украина уступила в рейтинге свободы слова в Грузии и МолдовеНапомним, в субботу, 13 сентября, Александр Билокобыльский отправился из Харькова, где он проживает, в родной Луганск, чтобы отвезти родственникам продукты, деньги и лекарства. Длительное время с ним не было связи. 16 сентября жена журналиста получила sms-сообщение с незнакомого номера, подписанное именем ее мужа, следующего содержания: «Я жив, здоров. Приехать не могу».

Начальник отдела связей с общественностью Луганского управления МВД Татьяна Погукай сообщала, что Александр Билокобыльский предположительно находится в плену представителей террористической организации "ЛНР".

25 сентября во время пресс-конференции "Стратегия-2020" Президент Украины Петр Порошенко заявил, что освобождение украинских журналистов из плена является приоритетной задачей украинской власти.