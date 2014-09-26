Die Welt: Путин превращает Россию в заправочную станцию Китая

Президент России Путин ставит на высокие цены на нефть. В экономическом его царству нечего противопоставить ЕС. Санкции наносят вред. Но все же Россия не должна быть изолирована.

Об этом пишет Джозеф Най в своей статье «Путин превращает Россию в заправочную станцию Китая», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Аспенская стратегическая группа, внепартийная группа экспертов по внешней политике под совместным председательством бывшего советника по национальной безопасности США Брента Скоукрофта и Джозефа Найя, недавно занялась вопросом, как нужно реагировать на действия России в Украине. НАТО сейчас также обеспокоено этим вопросом.

Хотя Запад и должен противостоять президенту России Владимиру Путину, который нарушил действующую после 1945 года норму, не предъявлять никаких насильственных территориальных претензий, но не нужно полностью изолировать Россию; страну, с которой Запад разделяет совпадающие интересы в отношении ядерной безопасности, нераспространения, борьбы с терроризмом, Арктики и региональных вопросов, таких как Иран и Афганистан. К тому же, Путин, даже просто в географическом плане, в более выигрышном положении при эскалации конфликта в Украине.

Желание гневом реагировать на обманы Путина, понятно, но гнев – это не стратегия. Запад должен ввести финансовые санкции и санкции против энергетического сектора, чтобы остановить Россию в Украине, но в то же время он не должен упускать из виду необходимость сотрудничества с Россией по другим вопросам. Нелегко совместить эти две цели, и ни ода из сторон не выиграет от новой холодной войны. Поэтому не удивительно, что Аспенская группа, когда дело дошло до конкретных рекомендаций к действию, разделились на «тех, кто хочет оказывать давление на Россию» и «тех, кто видит необходимость переговоров».

Россия – страна в упадке

Эту дилемму следует рассматривать в долгосрочной перспективе: Какую Россию мы надеемся увидеть через десять лет? Несмотря на агрессивное использование силы Путиным и высокопарную пропаганду, Россия является страной, которая находится в упадке. Узколобая стратегия Путина обратиться к Востоку, одновременно проводя скрытую войну против Запада, превратит Россию в заправочную станцию Китая и отрежет экономику от западного капитала, технологий и контактов, в которых нуждается страна.

Некоторые противники России приветствуют упадок страны на том основании, что эта проблема в конечном итоге решится сама по себе. Это было бы недальновидно. Упадок Австро-Венгерской и Османской империи сто лет назад был для международной системы крайне невыгодным. Постепенный упадок, как в Древнем Риме или Испании в 18 веке, является менее разрушительным, чем быстрый, но, в конце концов, лучшим сценарием для России на ближайшие десять лет стал бы подъем и восстановление равновесия.

Упадок России виден везде. Растущие цены на нефть в начале века обеспечили экономике искусственный подъем и дали повод крупному банку Goldman Sachs причислить Россию к важнейшим развивающимся странам (наряду с Бразилией, Индией и Китаем как одной из стран БРИК). Однако, сегодня этот рост исчез. Валовой внутренний продукт России (ВВП) составляет около одной седьмой от ВВП в Соединенных Штатах, и ​​ее доход на душу населения (измеряется паритет покупательной способности) в размере $ 18 000 примерно равен одной трети американского.

Снижение рождаемости и рано умирающие мужчины

Две трети российского экспорта, половина государственных доходов и 20 процентов ВВП приходятся на нефть и газ, в то время как экспорт высоких технологий составляет лишь семь процентов от экспорта промышленных товаров (по сравнению с 28 процентами в Соединенных Штатах). Распределение ресурсов в экономике неэффективно, при этом коррумпированная институциональная и правовая структура осложняет частные инвестиции. Несмотря на привлекательность традиционной русской культуры и призывы Путина, делать ставку на «мягкую силу» России, его тираническое поведение посеяло недоверие. Немногие иностранцы смотрят российские фильмы, и ни один из российских вузов в прошлом году не попал в список 100 лучших университетов мира.

Вероятность этнической фрагментации ниже, чем в советские времена, но на Кавказе это до сих пор проблема. Советское население наполовину состояло из представителей нерусских национальностей; между тем, они составляют 20 процентов населения Российской Федерации и населяют 30 процентов ее территории.

Здравоохранение в ужасном состоянии. Рождаемость падает, смертность увеличилась, и средняя продолжительность жизни российского мужчины – примерно 60 лет. По среднесрочным оценкам демографов Организации Объединенных Наций, России угрожает сокращение численности населения с нынешних 145 миллионов человек до 121 миллиона к середине века.

Россия – банановая республика

Но хотя Россия в настоящее время кажется промышленной банановой республикой, развитие в будущем все еще возможно. Страна располагает талантливыми людьми, и некоторые секторы, такие как военная промышленность, могут производить сложные изделия. Некоторые аналитики считают, что Россия сможет преодолеть свои проблемы путем проведения реформ и модернизации.

Бывший президент Дмитрий Медведев, который опасался, что Россия попадет в так называемую «ловушку средних доходов», вместо перехода в группу стран с высоким доходом на душу населения, представил именно такие планы. Безудержная коррупция, однако, привела к тому, что очень мало было реализовано. Постимпериальная трансформация России не удалась при Путине, Россия по-прежнему занята исключительно своим местом в мире и мечется между своей исторически европейской и славянофильной идентичностью.

Владимиру Путину не хватает стратегии для долгосрочного восстановления России, и он ответил, воспользовавшись ситуацией - хотя иногда успешно в краткосрочной перспективе - на угрозы внутренней безопасности, ощутимые внешние угрозы и слабость своих соседей. Таким образом, Россия стала ревизионистом, который нарушает международный статус-кво - и хочет служить катализатором для других ревизионистских держав.

Российский национализм и антилиберализм

Тем не менее, антилиберализм и российский национализм являются плохой исходной базой для «мягкой силы», которая нужна стране, чтобы увеличить свое региональное и глобальное влияние. Поэтому, вероятность того, что Евразийский союз под руководством России сможет конкурировать с Европейским союзом, ограничена.

Независимо от результата ревизионизма Путина, с помощью ядерного оружия России, ее нефтяных и газовых ресурсов, компетентности в области информационных технологий и близости к Европе он располагает возможностью создать проблемы Западу и международной системе. Разработка и реализация стратегии, которая удержит поведение Путина в рамках, и в то же время будет основываться на долгосрочном сотрудничестве с Россией, является одним из наиболее важных вызовов, с которыми сегодня столкнулось международное сообщество.