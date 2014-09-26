В СБУ развенчали российский фейк о "списках агентов"

Об этом сообщает пресс-центр СБУ на своей официальной странице в «Фейсбук».

Как отмечается в сообщении, недавно в сети Интернет появилось сообщение о том, что якобы в районе Иловайска в заброшенном автомобиле в вещах одного из украинских бойцов был обнаружен диск, на котором находились несколько документов и фотографии, касающиеся работы СБУ в Крыму. Управление внутренней безопасности провело тщательную проверку информации и не нашло подтверждения ни одному факту, изложенному в материале анонимного автора, подчеркивает пресс-центр.

Читайте такжеСБУ предупреждает о «фейковых» электронных рассылках от имени государственных органовВсе данные, в том числе выложенные сканкопии якобы «формы 3» на граждан, привлеченных к конфиденциальному сотрудничеству с СБУ, сфальсифицированы.

Также пресс-центр подчеркивает, что некоторые карточки заполнены на русском языке, а это является грубым нарушением нормативно-правовых требований Службы.

Служба безопасности Украины предостерегает от появления в будущем подобных сообщений.

Напомним, в МИД создали спецподразделение для борьбы с российской пропагандой на уровне международных организаций.