МИД создает спецподразделение для борьбы с российской пропагандой в международных институтах

Об этом сегодня во время брифинга заявил посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

"Дополнительный тренд, который нас очень беспокоит, это использование международных институтов в целях российской пропаганды. Буквально вчера в Москве состоялось публичное мероприятие, организованное Парламентской ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), где представители ассамблеи, а это, я подчеркну, народные избранники, то есть они не являются служащими, представителями правительств, они являются депутатами, которые свободны выражать свои мысли, начав разговор о проблемах ОБСЕ и взаимодействии на пространстве ОБСЕ, завершили обсуждением уроков Украины для Европы", - сообщил Кулеба.

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