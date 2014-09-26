МИД создает спецподразделение для борьбы с российской пропагандой в международных институтах

15:34, 26 сентября 2014
Политика
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При Министерстве иностранных дел Украины создано специальное миниподразделение, которое будет заниматься сопровождением публичных мероприятий, посвященных Украине в мире, для предотвращения использования международных институтов российскими пропагандистами. 

Россия использовала мероприятие ПАСЕ как площадку для пропаганды

Об этом сегодня во время брифинга заявил посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

"Дополнительный тренд, который нас очень беспокоит, это использование международных институтов в целях российской пропаганды. Буквально вчера в Москве состоялось публичное мероприятие, организованное Парламентской ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), где представители ассамблеи, а это, я подчеркну, народные избранники, то есть они не являются служащими, представителями правительств, они являются депутатами, которые свободны выражать свои мысли, начав разговор о проблемах ОБСЕ и взаимодействии на пространстве ОБСЕ, завершили обсуждением уроков Украины для Европы", - сообщил Кулеба.

Читайте такжеВ Варшаве Россия организовала пропагандистскую выставку во время совещания ОБСЕНапомним, ранее американский конгрессмен Дэн Майк заявил, что Президент России Владимир Путин потратил на пропаганду более 9 млрд долл.

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