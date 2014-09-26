В Счастье уже 13 раненых и есть погибшие – Москаль
Из поселка Веселая Гора (Славяносербский район Луганской области), которое находится под контролем так называемой «ЛНР», продолжается интенсивный минометный обстрел города Счастье.
Как сообщает официальный сайт председателя Луганской ОГА Геннадия Москаля, по его словам, «неидентифицированные террористы обстреливают не только город, но и гуманитарный коридор, по которому мирные граждане переходят из ЛНР на нашу территорию, чтобы переоформить пенсии, снять с банкоматов деньги и купить хоть какие-то продукты».
По словам Москаля, «обстрел продолжается и в эти минуты, по состоянию на 12.30 на нашей стороне уже 13 раненых, также есть погибшие. Пострадали мирные жители или военнослужащие, сейчас уточняем. В г. Счастье направлены дополнительные медицинские службы, а также воинские формирования и добровольческие батальоны».
«Нынешний обстрел в очередной раз демонстрирует, что никакие мирные договоренности для террористов не действуют», - подчеркнул председатель ОГА.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром боевики начали обстреливать город Счатье.