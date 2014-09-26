В Счастье уже 13 раненых и есть погибшие – Москаль

Как сообщает официальный сайт председателя Луганской ОГА Геннадия Москаля, по его словам, «неидентифицированные террористы обстреливают не только город, но и гуманитарный коридор, по которому мирные граждане переходят из ЛНР на нашу территорию, чтобы переоформить пенсии, снять с банкоматов деньги и купить хоть какие-то продукты».

По словам Москаля, «обстрел продолжается и в эти минуты, по состоянию на 12.30 на нашей стороне уже 13 раненых, также есть погибшие. Пострадали мирные жители или военнослужащие, сейчас уточняем. В г. Счастье направлены дополнительные медицинские службы, а также воинские формирования и добровольческие батальоны».

«Нынешний обстрел в очередной раз демонстрирует, что никакие мирные договоренности для террористов не действуют», - подчеркнул председатель ОГА.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром боевики начали обстреливать город Счатье.